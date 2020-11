Sosiaalisen median trendit 2017

Sosiaalisesti mediasta on tullut mainostajien kultakaivos. Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, ja jopa Snapchat täyttyvät kohdennetusta mainonnasta, ja käyttäjien tuottaman sisälllön ja mainostoimistojen kampanjoiden välinen raja hämärtyy. Pieni “sponsoroitu”-teksti Instagram-kuvan yläpuolella on niin huomaamaton, että välillä saattaa kuin vahingossa tykätä maksetusta mainoksesta.

Jos mainos on kohdennettu oikein, onko mainosten klikkaamisesta jotain haittaa? Mainostajat myyvät Facebookin kautta, ja ainakin vielä tällä hetkellä Instagram, Twitter sekä Snapchat ovat enemmän brändin rakentamista varten. Mainostajilla on jopa kymmeniä kertoja halvempaa tavoittaa esimerkiksi miljoonayleisö sosiaalisten kanavien kautta verrattuna televisio- tai printtimainokseen.

Kuluttajien tapa ostaa ja fanittaa brändejä on muuttumassa. Vielä 90-luvun lopulla oli tavallista, ettei merkkejä vaihdettu. Jos perheessä oli Sony-televisio, oli tavallista, että myös seuraava, ja sitä seuraava töllötin oli samaa merkkiä. Merkkiuskollisuus toimi vankasti myös autojen kanssa. Jos Toyota oli todettu hyväksi ja luotettaksi, ei ollut mitään syytä vaihtaa merkkiä. Jopa niinkin arkiset asiat kuin cola-merkki saattoivat aiheuttaa vääntöä välitunneilla koulujen pihoilla. Pepsi vai Coca-Cola – kumman joukkoihin kuuluit?

Nykyään brändiuskollisuus on kuoleva asia. Tuotearvosteluja luetaan ostosta tehdessä eri kanavia käyttäen ja samalla paras tuote tilataan suoraan kännykän tai läppärin näytöltä. Tämä vaikuttaa tietenkin myös mainostajien markkinointibudjettien käyttöön. Sosiaalisesta mediasta on tullut uusi televisio, printtimedia ja radio.

Itse asiassa sosiaalisesta mediasta on tullut suurempi kuin monista perinteisistä tuotekeskeisistä aloista – ainakin, jos mitataan pörssikurssien mukaan. Facebookin markkina-arvo on tällä hetkellä yli 400 miljardia dollaria. Se on kymmenkertainen verrattuna esimerkiksi autovalmistaja Fordiin. Twitter, kaikista ongelmistaan huolimatta, pyörii vielä 10 miljardin yläpuolella. Snapchat listautui pörssiin reilu kuukausi sitten, ja sen lähes 30 miljardin markkina-arvo on suunnilleen sama kuin Nokian. Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen, vaikka aluksi sitä pidettiin vain ohimenevänä muoti-ilmiönä.

Peleistä on tullut jättibisnes

PC-, konsoli-, ja mobiilipelit olivat vuonna 2016 piirua vaille 100 miljardin dollarin bisnes, ja pelialan arvioidaan kasvavan noin 6 miljardin dollarin vauhdilla vuosittain ainakin parin seuraavan vuoden ajan. Älypuhelimilla ja tableteilla oli lähes 40 % markkinaosuus pelialasta, ja ne ovat tiukasti sidoksissa sosiaaliseen mediaan. Voit pyytää samoja pelejä tahkoavia pelaajia kavereiksesi Facebookissa ja saada heiltä apua päästäksesi etenemään peleissä nopeammin.

Konsoli- ja tietokonepelaajista parhaat voivat tehdä harrastuksellaan rahaa jopa miljoonia euroja vuodessa joko pelaamalla ammattimaisesti ja kiertäen turnauksia ympäri maailmaa, tai striimaamalla pelaamistaan esimerkiksi Youtuben tai Twitchin kautta. Tunnetuimmat pelaajat saavat videoilleen jopa kymmeniä miljoonia katselukertoja, mikä taas tietää suurta tulovirtaa ja kannustaa tuottamaan lisää ja tasokkaampaa sisältöä. Twitch, jonka kantavana ideana on olla pelaajien sosiaalinen media, antaa mahdollisuuden live-striimiin, ja sen kautta voi seurata pelaajia jopa nettikasinoilla. Lähes 10 miljoonalla päivittäisellä käyttäjällä, Twitch on nousemassa tärkeimpien sosiaalisten medioiden joukkoon.

Live-videot yleistymässä nopeasti

Yksi Snapchatin alkuperäisistä kantavista ideoista oli lyhyet videot, jotka katosivat mihinkään arkistoitumatta julkaisun jälkeen. Huiman suosion saavuttanut Snapchat Stories -ominaisuus kopioitiin Instagramiin ja Facebookiin, minkä ansiosta live-videoiden suosio on räjähtänyt. Kasvun ennustetaan jatkuvan nopeana myös kuluvana vuonna, mikä taas muokkaa sosiaalisen media käyttötapaa. Facebookin käyttäjäkunnan keskiarvo on jo pitkän aikaa ollut nousussa ja nuoremmat sukupolvet ovat siirtyneet Instagramin kautta ennen kaikkea Youtubeen, Twitchiin sekä Snapchatiin – videoiden pariin. Live-videot ovat samaan tapaan ennen kaikkea nuorison suosiossa, mutta niiden voidaan odottaa kasvattavan suosiotaan myös hiukan varttuneemman käyttäjäkunnan keskuudessa – myös koko sosiaalista mediaa pidettiin alkujaan vain nuorison ilmiönä.

Live-videoiden suosio merkitsee myös uutta ongelmaa tai mahdollisuutta mainostajille, riippuen näkökulmasta. Rohkeimmat brändit lähtevät heti mukaan nousuvaiheeseen ja keräävät hyödyn. Jo nyt on nähtävissä, että erilaisten tapahtumien live-striimaus tulee kasvattamaan suosiotaan huomattavasti kuluvan vuoden aikana ja se onkin oiva tapa markkinoijille päästä leikkiin mukaan.

Ostokset suoraan sosiaalisen media kautta

Facebook, Instagram, Twitter ja Pinterest antavat kaikki käyttäjilleen mahdollisuuden tehdä ostoksia suoraan sovelluksissa, ja myös Snapchat liittyi viime vuonna mukaan joukkoon. Onkin todennäköistä, että tämänkaltainen ostokäyttäytyminen tulee kasvamaan, ja kärsijänä ovat ennen kaikkea perinteiset kivijalkaliikkeet, jotka eivät pysy mukana sosiaalisen median ja sen käyttäjien ostokäyttäytymisen kehityksessä.

Sosiaalisen median kehitys on ollut hurjaa viime vuosina. Suosituimmat kanavat ovat jo mukana todella monella osa-alueella kehittyneen maailman kuluttajan elämässä. Suurin osa viihteestä kulutetaan sosiaalisessa mediassa, jossa tapahtuu myös kanssakäyminen perheen, sukulaisten, ja ystävien kanssa. Kovassa nosteessa oleva pelaaminen on myös tiukasti sidoksissa sosiaaliseen mediaan, ja viimeisimpänä trendinä ostaminen on myös siirtymässä näihin kanaviin. Mitä on vielä jäljellä? Realistinen virtuaalitodellisuus on vielä muutamien vuosien päässä, mutta ehkä seuraava suuri vedenjakaja on juuri siirtyminen virtuaalitodellisuuden puolelle. Joka tapauksessa varmaa on, että sosiaalinen media löytää keinot tavoittaa meidät myös virtuaalimaailmassa.